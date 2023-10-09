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    • УЕФА может отменить решение о допуске сборных России до 17 лет

    УЕФА может отменить решение о допуске сборных России до 17 лет

    Во вторник, 10 октября, состоится заседание исполкома УЕФА. Там будет принято итоговое решение по участию юношеских сборных России в турнирах под эгидой организации.

    Как сообщает The Independent, УЕФА может отменить допуск российских сборных U‑17.

    Причина – недовольство большого количества членов исполкома возможным возвращением команд из России в соревнования УЕФА.

    • Ранее УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
    • О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1446

      k611 1 час назад

      Спорт вне политики! Клоуны, что с них взять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12554

      BRO_football 1 час назад

      Да откуда взялось это "недовольство", если большинство членов исполкома проголосовало ЗА возвращение России-U17?
      УЕФА просто посмешише. Тряпка, об которую вытирают ноги. Проститутки, не имеющие своего мнения!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +764

      The only one 2 часа назад

      Эти западные проститутки могут изменить своё решение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16673

      Алексей З 2 часа назад

      События 5 октября в селе Гроза под Харьковом , могут снять все дискуссии по этому вопросу.
      Как отменять бан , когда происходит такое.
      52 убитых мирных граждан.
      Офигеть !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2582

      Чермындыр > Алексей З 28 минут назад

      Скока тысяч там израель уже нах...ярил палестинцев? Когда цывилизованные страны объявят бойкот сборным израеля?

      1
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