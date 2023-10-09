УЕФА может отменить решение о допуске сборных России до 17 лет

Во вторник, 10 октября, состоится заседание исполкома УЕФА. Там будет принято итоговое решение по участию юношеских сборных России в турнирах под эгидой организации.

Как сообщает The Independent, УЕФА может отменить допуск российских сборных U‑17.

Причина – недовольство большого количества членов исполкома возможным возвращением команд из России в соревнования УЕФА.