УЕФА может отменить решение о допуске сборных России до 17 лет

Во вторник, 10 октября, состоится заседание исполкома УЕФА. Там будет принято итоговое решение по участию юношеских сборных России в турнирах под эгидой организации.
Как сообщает The Independent, УЕФА может отменить допуск российских сборных U‑17.
Причина – недовольство большого количества членов исполкома возможным возвращением команд из России в соревнования УЕФА.
- Ранее УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
- О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.
Источник: «Бомбардир»