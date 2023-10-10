Григорян назвал идеального тренера для «Спартака»

Александр Григорян рассказал, какой тренер больше всего подойдет «Спартаку».

«Я очень симпатизирую Абаскалю. Если взять в целом игру «Спартака» при нем, то это торжество атакующего футбола. Но он 34‑летний мальчик.

Да, есть Нагельсман, есть исключения из правил. Но ему (Абаскалю), еще нужно время, чтобы «Спартак» при нем прогрессировал.

Но я выскажу свое мнение, несмотря на то, что Абаскаль мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин.

Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придется критиковать, и который сможет реализовать потенциал «Спартака», – заявил Григорян.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

Карпин сейчас возглавляет «Ростов» и сборную России.

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