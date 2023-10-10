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Григорян назвал идеального тренера для «Спартака»

10 октября 2023, 00:23
15

Александр Григорян рассказал, какой тренер больше всего подойдет «Спартаку».

«Я очень симпатизирую Абаскалю. Если взять в целом игру «Спартака» при нем, то это торжество атакующего футбола. Но он 34‑летний мальчик.

Да, есть Нагельсман, есть исключения из правил. Но ему (Абаскалю), еще нужно время, чтобы «Спартак» при нем прогрессировал.

Но я выскажу свое мнение, несмотря на то, что Абаскаль мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин.

Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придется критиковать, и который сможет реализовать потенциал «Спартака», – заявил Григорян.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
  • Карпин сейчас возглавляет «Ростов» и сборную России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр Карпин Валерий Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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alefreddy
1696887870
только не он пусть Осинькин тренерует
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serppion
1696912834
Спартак - кладбище талантов. Кучу звездочек загасили и мастеров неумехами сделали. Любого тренера зачмырит. А Валерка, по-моему, знает как со спартачами работать. Он, ушедши со Спартака, кроет его как бык овечку.
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somn
1696915120
Юрана возьмите, он без работы.
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САДЫЧОК
1696919607
У Карпина, сейчас по составу Ростов намного сильнее Спартака и где его клуб?Правильно. в ж@пе!
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NewLife
1696920148
О том, кто должен быть тренером Спартака, не спросили только тараканов в нашем продмаге))
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JTherry
1696932487
спецы из срач-тв задали вопрос спецу по разводу "петухов" на стадионе, вот уровень российской журналистики...) этого Григоряна гоняют, как блохастую собачонку, из команды в команду с понижением статуса, а на срач-тв его "экспертом" сделали, даже вопросы задают про тренера... чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками...))
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Купа Купыч
1696933466
Рыжик в 34 солидный клуб тренирует, а ты в 34 девок из Энергии 21 век за сиськи дёргал. Твоё место на хабаровской птицеферме, советчик.
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zigbert
1696938194
Советчиков и доброжелателей по поводу смены тренера Спартака сейчас большое количество, Как будто в других клубах нет никаких проблем.
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bulls27
1697031717
Юран !
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Просто-333
1697158911
А если попробовать вообще без тренера?
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