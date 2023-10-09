Тренер «ПСЖ» Энрике – журналисту: «Ты самый негативный парень в истории мирового футбола»

Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике не понравился вопрос журналиста после победы над «Ренном» (3:1).

Испанца спросили, какими аспектами игры своей команды он недоволен.

«Ты концентрируешься только на негативе. Это ужасно. И так всe интервью. Ты самый негативный парень в истории мирового футбола.

Однажды мы победили со счeтом 4:1, и мне сказали, что мы заслуживали поражения. Футбол состоит из множества аспектов.

Обычно все молодые люди это понимают, а ты – нет. Это именно то, о чeм я думаю, когда ты задаeшь свои вопросы», – сказал Энрике.