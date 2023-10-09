Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «ПСЖ» Энрике – журналисту: «Ты самый негативный парень в истории мирового футбола»

    Тренер «ПСЖ» Энрике – журналисту: «Ты самый негативный парень в истории мирового футбола»

    Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике не понравился вопрос журналиста после победы над «Ренном» (3:1).

    Испанца спросили, какими аспектами игры своей команды он недоволен.

    «Ты концентрируешься только на негативе. Это ужасно. И так всe интервью. Ты самый негативный парень в истории мирового футбола.

    Однажды мы победили со счeтом 4:1, и мне сказали, что мы заслуживали поражения. Футбол состоит из множества аспектов.

    Обычно все молодые люди это понимают, а ты – нет. Это именно то, о чeм я думаю, когда ты задаeшь свои вопросы», – сказал Энрике.

    • «ПСЖ» идет на 3-м месте в Лиге 1 после 8 туров.
    • Отставание от лидирующего «Монако» – 2 очка.

    Новости по теме
    Энрике: «Трудно ли мне тренировать «ПСЖ»? Что это за вопрос?»
    Энрике ответил, когда вернется на поле получивший травму Мбаппе
    Энрике раскрыл серьезность травмы Мбаппе
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+