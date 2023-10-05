В «Гавре» оценили игру Кузяева

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер рассказал, как проходит адаптация полузащитника Далера Кузяева.
«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них.
Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти все понимает и говорит все лучше и лучше», – сказал Бодмер.
- У Кузяева 2 гола в 7 матчах Лиги 1.
- Недавно L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
- Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.
Источник: Sport24