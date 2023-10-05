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    В «Гавре» оценили игру Кузяева

    Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер рассказал, как проходит адаптация полузащитника Далера Кузяева.

    «Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них.

    Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти все понимает и говорит все лучше и лучше», – сказал Бодмер.

    • У Кузяева 2 гола в 7 матчах Лиги 1.
    • Недавно L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
    • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2023 18:36
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