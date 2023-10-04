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    • Лига чемпионов. «Барселона» обыграла на выезде «Порту» (1:0), «Манчестер Сити» – «Лейпциг» (3:1)

    Лига чемпионов. «Барселона» обыграла на выезде «Порту» (1:0), «Манчестер Сити» – «Лейпциг» (3:1)

    «Манчестер Сити» в выездном матче Лиги чемпионов переиграл «Лейпциг». В двух голах англичан поучаствовал Жереми Доку.

    Во встрече другой группы «Барселона» удержала в меньшинстве победу над «Порту».

    Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

    Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фоден, 25; 1:1 – Опенда, 48; 1:2 – Альварес, 84; 1:3 – Доку, 90+2.

    Лига чемпионов. Группа Н. 2-й тур

    Порту (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Торрес, 45+1.

    Удаления: нет – Гави, 90+3 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 23:56
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