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    • «Атлетико» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Атлетико» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико»«Фейеноорд», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Витсель, Эрмосо, Молина, Де Пауль, Коке, Ньигес, Лино, Гризманн, Мората

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Фейеноорд»: Велленройтер, Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман, Виффер, Зерукки, Тимбер, Стенгс, Пайшао, Уэда

    Главный тренер: Арне Слот

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    Источник: Спортбокс

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    04.10.2023 18:28
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