Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Фейеноорд», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Витсель, Эрмосо, Молина, Де Пауль, Коке, Ньигес, Лино, Гризманн, Мората

Главный тренер: Диего Симеоне

«Фейеноорд»: Велленройтер, Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман, Виффер, Зерукки, Тимбер, Стенгс, Пайшао, Уэда

Главный тренер: Арне Слот

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