Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» – «Фейеноорд», 2 тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Витсель, Эрмосо, Молина, Де Пауль, Коке, Ньигес, Лино, Гризманн, Мората
Главный тренер: Диего Симеоне
«Фейеноорд»: Велленройтер, Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман, Виффер, Зерукки, Тимбер, Стенгс, Пайшао, Уэда
Главный тренер: Арне Слот
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс