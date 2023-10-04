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  • Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов

Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов

4 октября 2023, 10:07
3

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о роли агентов в карьерах футболистов.

«Попал в «Крылья Советов» не в то время? Кто в курсе всех событий, тот понимает, почему я не играл. Но всe равно было приятно там работать и с футболистами, и с тренерами. Я тренировался и делал всe, что зависело от меня. В тех немногочисленных случаях, когда выходил, показывал, что могу на футбольном поле. У меня было понимание, что нужно сделать, чтобы получить больше игрового времени.

Но, как вы и сказали, не всe зависело от меня. Зависело от агентов? Я часто слышу, что есть такие закулисные игры. Мало кто осмеливается про это сказать, потому что будет закрыт вход в другие клубы», – сказал Ефремов.

  • Сейчас 28-летний игрок в «Текстильщике» из Второй лиги.
  • За ЦСКА у Ефремова 54 матча, 3 ассиста.
  • Сейчас игрок сотрудничает с агентом Михаилом Смирновым.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Россия. Премьер-лига Текстильщик Ефремов Дмитрий
Комментарии (3)
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paracetamol
1696408099
Смирнов его кинет.
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DOCTOR PENALTY
1699449821
Так-то оно, Дима, так, только сам то ты совсем вёсла бросил, серенькую игру показываешь.
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serglider
1699469005
Проблема не "входа в клубы", а в распиле бабла! Тем более в тех клубах, которые ставят задачу на сезон "не вылететь из лиги" и финансируются из бюджета))) Можно тупо набрать любых варягов со всей страны и выполнить поставленную "задачу". Так как безработных футболеров в стране пруд-пруди, можно тупо поиметь откат с футболера и его агента тренером и/или руководителем клуба, так как расчеты с игроками зачастую ведутся через левые кредитки оформленные на дропов))) Так что поле для распила огромное только: твори, выдумывай, пробуй)))
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