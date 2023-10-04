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    • Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов

    Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о роли агентов в карьерах футболистов.

    «Попал в «Крылья Советов» не в то время? Кто в курсе всех событий, тот понимает, почему я не играл. Но всe равно было приятно там работать и с футболистами, и с тренерами. Я тренировался и делал всe, что зависело от меня. В тех немногочисленных случаях, когда выходил, показывал, что могу на футбольном поле. У меня было понимание, что нужно сделать, чтобы получить больше игрового времени.

    Но, как вы и сказали, не всe зависело от меня. Зависело от агентов? Я часто слышу, что есть такие закулисные игры. Мало кто осмеливается про это сказать, потому что будет закрыт вход в другие клубы», – сказал Ефремов.

    • Сейчас 28-летний игрок в «Текстильщике» из Второй лиги.
    • За ЦСКА у Ефремова 54 матча, 3 ассиста.
    • Сейчас игрок сотрудничает с агентом Михаилом Смирновым.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.10.2023 10:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 4 октября, 11:28

      Смирнов его кинет.

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