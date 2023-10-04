Ефремов объяснил, почему футболисты боятся говорить о «закулисных играх» агентов

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о роли агентов в карьерах футболистов.

«Попал в «Крылья Советов» не в то время? Кто в курсе всех событий, тот понимает, почему я не играл. Но всe равно было приятно там работать и с футболистами, и с тренерами. Я тренировался и делал всe, что зависело от меня. В тех немногочисленных случаях, когда выходил, показывал, что могу на футбольном поле. У меня было понимание, что нужно сделать, чтобы получить больше игрового времени.

Но, как вы и сказали, не всe зависело от меня. Зависело от агентов? Я часто слышу, что есть такие закулисные игры. Мало кто осмеливается про это сказать, потому что будет закрыт вход в другие клубы», – сказал Ефремов.