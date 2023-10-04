«Торпедо» уволило тренера, «МЮ» проиграл «Галатасараю», новая формула сезона РПЛ и другие новости

«МЮ» проиграл «Галатасараю» (2:3) на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов.

Семак раскритиковал игру защитника «Зенита».

«Торпедо» уволило главного тренера.

Глушаков обратился к новому тренеру «Торпедо».

Президент «Ростова» отреагировал на слухи об уходе Карпина в «Спартак».

В Госдуме объяснили, почему у российских футболистов большие зарплаты.

«Старенькая ты уже»: Карпин поздравил жену с 35-летием.

Клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона: предложили четыре изменения.

Ибрагимович: «Гвардиола сказал, что в «Барсе» не ездят на «Феррари». На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари».

Игроки сборной КНДР напали на судью после матча с Японией.