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    • В Госдуме объяснили, почему у российских футболистов большие зарплаты

    В Госдуме объяснили, почему у российских футболистов большие зарплаты

    Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о зарплатах в российском футболе.

    «Зарплаты футболистов? Нет смысла обсуждать. Вряд ли это изменится. Не уверена, что количество хороших футболистов от этого растет.

    Зарплаты в российском футболе – больная тема. В нашем футболе слишком много денег от госкорпораций, поэтому там такие суммы», – сказала Роднина.

    • Россия отстранена от международных турниров.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2023 12:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3658

      Axe111 3 октября, 17:06

      100-150к в месяц это МАКСИМУМ. Хотя какие 100к!!!! 30 с головой!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 13:06

      Опять тупой заголовок. Не думаю, что Роднина может говорить от имени всей госдумы, и что там все поддержат это дилетантское мнение. Все без нее понимают, что у нас по многим причинам добротных легов можно привлечь только большими деньгами, всякие Малки и Клавы едут для ухода от налогов и для бешеных зарплат, а россиян немного подтягивают к ним, чтобы не демотивировать большим разрывом.

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      Рейтинг: +324

      Марк Аврелий! 3 октября, 12:46

      Значить скоро за них возьмутся!

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      Рейтинг: +21951

      Cleaner 3 октября, 12:45

      Роднина, не суй свой нос куда не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Займись экономикой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Займись зарплатами и пенсиями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +16638

      Алексей З > Cleaner 3 октября, 12:59

      Придурок , а она экономист ?
      Услышишь очередной бред дилетанта.
      Роднина права , госкорпорации много дают на футбол, почему хз, наверно так решают в Кремле.
      Могли бы больше на образование и медицину ? Наверно, но в Кремле решают так.

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