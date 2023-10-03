В Госдуме объяснили, почему у российских футболистов большие зарплаты

100-150к в месяц это МАКСИМУМ. Хотя какие 100к!!!! 30 с головой!!!!!!!!
Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о зарплатах в российском футболе.
«Зарплаты футболистов? Нет смысла обсуждать. Вряд ли это изменится. Не уверена, что количество хороших футболистов от этого растет.
Зарплаты в российском футболе – больная тема. В нашем футболе слишком много денег от госкорпораций, поэтому там такие суммы», – сказала Роднина.
- Россия отстранена от международных турниров.
- Сборная играет только товарищеские матчи.