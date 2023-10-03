В Госдуме объяснили, почему у российских футболистов большие зарплаты

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о зарплатах в российском футболе.

«Зарплаты футболистов? Нет смысла обсуждать. Вряд ли это изменится. Не уверена, что количество хороших футболистов от этого растет.

Зарплаты в российском футболе – больная тема. В нашем футболе слишком много денег от госкорпораций, поэтому там такие суммы», – сказала Роднина.