⚡ Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Галатасараю» (2:3) на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб вел в счете до 71-й минуты. «МЮ» заканчивал игру в меньшинстве из-за удаления Каземиро.

Команда Эрика тен Хага проиграла пять из семи последних матчей во всех турнирах.

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Хойлунд, 17; 1:1 – Заа, 23; 2:1 – Хойлунд, 67; 2:2 – Актюркоглу, 71; 2:3 – Икарди, 81.

Удаления: Каземиро, 77 – нет.

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