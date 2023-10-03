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    • ⚡ Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Галатасараю» (2:3) на «Олд Траффорд»

    ⚡ Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Галатасараю» (2:3) на «Олд Траффорд»

    «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Английский клуб вел в счете до 71-й минуты. «МЮ» заканчивал игру в меньшинстве из-за удаления Каземиро.

    Команда Эрика тен Хага проиграла пять из семи последних матчей во всех турнирах.

    Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хойлунд, 17; 1:1 – Заа, 23; 2:1 – Хойлунд, 67; 2:2 – Актюркоглу, 71; 2:3 – Икарди, 81.

    Удаления: Каземиро, 77 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 23:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +580

      Damir07 4 октября, 06:10

      Уберите пожалуйста кто нибудь этого тренера уже
      И чем же этот вратарь лучше чем де хей это самая большая дырка из них интер ****** мю зачем 50 миллионов за него платить
      С начало как вы решили надо было идти вы хотели защитника Кима взять ну и надо было а де хея продлить и все
      А теперь у вас ни защитника нету ни вратаря нормального

      0
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      Рейтинг: +26

      MANCHESTER_RED_MAN 4 октября, 02:57

      Все кроме хойлунда

      0
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      Рейтинг: +26

      MANCHESTER_RED_MAN 4 октября, 02:56

      Идиоты

      0
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      Рейтинг: +10

      Антон-Чигинов-vkontakte 4 октября, 00:46

      Кстати, напомню, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей ерунде по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Нужен реальный сервис прогнозов? В яндексе набираем в поиске: «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы имеют гарантию!

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      Рейтинг: +12675

      DeStar 3 октября, 23:58

      ну это уже трэш)

      2
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