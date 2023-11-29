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Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Манчестер Юнайтед
Галатасарай - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 ноября 2023
Галатасарай
29.11.2023, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
29'
Х. Зиеш
62'
Х. Зиеш
71'
К. Актюркоглу
11'
А. Гарначо
18'
Б. Фернандеш
55'
С. Мактоминей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Манчестер Юнайтед
Замена
К. Демирбай
️️️️
В. Заа
88'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Х. Зиеш
83'
Замена
В. Нельссон
️️️️
Анхелиньо
82'
78'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
А. Гарначо
78'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Ван-Биссака
ГОЛ! 3:3!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Х. Зиеш
71'
64'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
ГОЛ! 2:3!
Х. Зиеш
62'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Д. Мертенс
60'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Т. Н'Домбеле
60'
59'
Желтая карточка
Л. Шоу
58'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Хойлунд
58'
Замена
К. Мэйну
️️️️
С. Амрабат
55'
ГОЛ! 1:3!
С. Мактоминей
Пас отдал
А. Ван-Биссака
Желтая карточка
К. Айхан
54'
45'
+2
Желтая карточка
С. Амрабат
Желтая карточка
С. Боэ
42'
ГОЛ! 1:2!
Х. Зиеш
29'
27'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
18'
ГОЛ! 0:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Л. Шоу
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарначо
Пас отдал
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Дрис Мертенс
АП
22
Хаким Зиеш
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛП
4
Софиан Амрабат
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Тете
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Джо Хагилл
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Муслера
17
Анхелиньо
42
Бартакжи
23
Айхан
23
Боэ
34
Торрейра
10
Заа
22
Н'Домбеле
22
Зиеш
10
Мертенс
9
Икарди
4-1-3-1-1
24
Онана
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
29
Линделеф
23
Шоу
4
Амрабат
7
Антони
8
Мактоминей
17
Гарначо
8
Фернандеш
19
Хойлунд
17
Анхелиньо
25
Нельссон
25
Нельссон
17
Анхелиньо
10
Заа
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Заа
22
Н'Домбеле
27
Оливейра
27
Оливейра
22
Н'Домбеле
10
Мертенс
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
10
Мертенс
22
Зиеш
53
Йилмаз
53
Йилмаз
22
Зиеш
29
Ван-Биссака
2
Далот
2
Далот
29
Ван-Биссака
4
Амрабат
37
Мэйну
37
Мэйну
4
Амрабат
17
Гарначо
28
Пельистри
28
Пельистри
17
Гарначо
19
Хойлунд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Хойлунд
Остались в запасе
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
11
Тете
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
11
Тете
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Галатасарай - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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