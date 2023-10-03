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    • Ибрагимович: «Гвардиола сказал, что в «Барсе» не ездят на «Феррари». На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари»

    Ибрагимович: «Гвардиола сказал, что в «Барсе» не ездят на «Феррари». На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари»

    Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал о первой встрече с Хосепом Гвардиолой.

    «Во время первой встречи он сказал мне: «Футболисты в «Барселоне» не приезжают на «Феррари».

    На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари», – сказал Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 10:25
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