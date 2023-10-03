Ибрагимович: «Гвардиола сказал, что в «Барсе» не ездят на «Феррари». На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари»

Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал о первой встрече с Хосепом Гвардиолой.
«Во время первой встречи он сказал мне: «Футболисты в «Барселоне» не приезжают на «Феррари».
На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари», – сказал Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.
- Летом швед завершил карьеру.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
Еврокубки в самом разгаре: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!
Источник: «Бомбардир»