Ибрагимович: «Гвардиола сказал, что в «Барсе» не ездят на «Феррари». На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари»

Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал о первой встрече с Хосепом Гвардиолой.

«Во время первой встречи он сказал мне: «Футболисты в «Барселоне» не приезжают на «Феррари».

На следующую тренировку я приехал на чертовом «Феррари», – сказал Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.

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