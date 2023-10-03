Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона: предложили четыре изменения

Клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона: предложили четыре изменения

3 октября 2023, 10:44
12

Клубы РПЛ обсудили возможное изменение формата чемпионата России.

На прошлой неделе прошли два собрания, посвященные этой теме.

«Четыре возможных пункта преобразований:

1. Сокращение групповой стадии Кубка России: сокращение групповой стадии пути РПЛ до 3-х туров, отведение 4-х освободившихся слотов (с учетом сокращения финала пути Регионов раунда плей-офф нижней сетки до одного матча под матчи РПЛ).

Что изменится: за счет сокращения количества матчей на групповой стадии Кубка России у РПЛ появляется 4 игровых дня – они потребуются, чтобы по окончании сезона, провести плей-офф, который в документе обозначен как Кубок РПЛ.

2. Распределение туров 50/50 по календарным годам сезона: проведение ровно 15-ти туров до зимнего перерыва и ровно 15-ти после. Кроме того, возможно появление статуса «Зимнего чемпиона», а также проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.

Использование освободившихся слотов РПЛ для матчей плей-офф Кубка России.Что изменится: РПЛ хочет структурировать сезон – строго на две половины с равным количеством туров (календарная традиция лиги – после перехода на осень-весну осенняя часть.

Кроме того, очевиден практический смысл – то, что лига проведет осенью 15 матчей (равно как и то, что групповой этап Кубка может состоять из 3 туров), позволит провести как можно больше матчей плей-офф Кубка в первой части сезона, а финальный этап (в том числе и решающий матч) не ставить на самый конец сезона – а сыграть его раньше.

3. Суперкубок – зимой и, не исключено, не в России. Кроме географического изменения, рассматривает и вариант структурного – проведение турнира в обновленном формате с большим числом участников. Ранее, по данным «РБ Спорт», в кулуарах общего собрания РПЛ обсуждались варианты, при котором Суперкубок можно проводить в формате 4 команд – по сути, это аналог Зимнего Кубка РПЛ, который в этом году прошел в Эмиратах.

Что изменится: переформатирование турнира, при котором вместо 2 команд (чемпиона и обладателя Кубка) могут сыграть 4 или больше команд. Важно и то, что при переносе турнира на зиму (желательно провести его в России – увы, который год такие турниры проводятся на сборах в Эмиратах, в Катаре) у РПЛ появляется дополнительный игровой день летом – под матчи чемпионата. То есть чемпионат можно начать на неделю раньше обычного.

4. Кубок РПЛ – как прототип плей-офф РПЛ. По итогам 30 туров – проведение нового кубкового турнира летом, по окончании чемпионата, с участием 8 лучших команд сезона (5 игровых слотов).

Что изменится: за счет того, что у РПЛ появляется дополнительные игровые слоты (один от Суперкубка и 4 – от Кубка России), появляется время на проведение плей-офф. В рабочей презентации не указано время проведения плей-офф, но очевидно, что речь идет о середине мая – начале июня», – сообщает «РБ Спорт».

Еще по теме:
«Оренбург» подпишет форварда из Ирана
«Спартак» расстался с Классеном 9
Шавло назвал сильнейшего игрока РПЛ – он не из «Зенита» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1696320004
А ещё проще отказаться от зимнего перерыва(ну или сделать месяц) и играть. Всю жизнь играли зимой. Тогда и на 20 команд хватит и группа по 6 матчей и плей офф по 2 игры вплоть до финала ещё и кубок РПЛ провести.
Ответить
vladik12
1696320258
Очередное "передвигание кроватей".
Ответить
Чермындыр
1696323192
Лучше бы просто вернулись на весна - осень. С учетом отстранения от ЕК лучших условий для этого не придумаешь. Расширить лигу до 18 команд и спокойно играть в теплое время года и кубок и чемпионат, а зимой отдыхать и проводить сборы в теплых странах.
Ответить
Skull_Boy
1696325370
Все будет так, как скажет Миллер
Ответить
odessakmv
1696389719
лучший вариант: весна-осень
Ответить
Давид59
1696401191
А "Гала-мероприятие" это что? Пьянка с концертом?
Ответить
Давид59
1696401302
А по-моему проще закончить в...ну. И тогда вся эта фигня нафиг не нужна.
Ответить
Главные новости
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
Все новости
Все новости
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
8
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
3
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
18
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+