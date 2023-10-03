Клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона: предложили четыре изменения

Клубы РПЛ обсудили возможное изменение формата чемпионата России.

На прошлой неделе прошли два собрания, посвященные этой теме.

«Четыре возможных пункта преобразований:

1. Сокращение групповой стадии Кубка России: сокращение групповой стадии пути РПЛ до 3-х туров, отведение 4-х освободившихся слотов (с учетом сокращения финала пути Регионов раунда плей-офф нижней сетки до одного матча под матчи РПЛ).

Что изменится: за счет сокращения количества матчей на групповой стадии Кубка России у РПЛ появляется 4 игровых дня – они потребуются, чтобы по окончании сезона, провести плей-офф, который в документе обозначен как Кубок РПЛ.

2. Распределение туров 50/50 по календарным годам сезона: проведение ровно 15-ти туров до зимнего перерыва и ровно 15-ти после. Кроме того, возможно появление статуса «Зимнего чемпиона», а также проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.

Использование освободившихся слотов РПЛ для матчей плей-офф Кубка России.Что изменится: РПЛ хочет структурировать сезон – строго на две половины с равным количеством туров (календарная традиция лиги – после перехода на осень-весну осенняя часть.

Кроме того, очевиден практический смысл – то, что лига проведет осенью 15 матчей (равно как и то, что групповой этап Кубка может состоять из 3 туров), позволит провести как можно больше матчей плей-офф Кубка в первой части сезона, а финальный этап (в том числе и решающий матч) не ставить на самый конец сезона – а сыграть его раньше.

3. Суперкубок – зимой и, не исключено, не в России. Кроме географического изменения, рассматривает и вариант структурного – проведение турнира в обновленном формате с большим числом участников. Ранее, по данным «РБ Спорт», в кулуарах общего собрания РПЛ обсуждались варианты, при котором Суперкубок можно проводить в формате 4 команд – по сути, это аналог Зимнего Кубка РПЛ, который в этом году прошел в Эмиратах.

Что изменится: переформатирование турнира, при котором вместо 2 команд (чемпиона и обладателя Кубка) могут сыграть 4 или больше команд. Важно и то, что при переносе турнира на зиму (желательно провести его в России – увы, который год такие турниры проводятся на сборах в Эмиратах, в Катаре) у РПЛ появляется дополнительный игровой день летом – под матчи чемпионата. То есть чемпионат можно начать на неделю раньше обычного.

4. Кубок РПЛ – как прототип плей-офф РПЛ. По итогам 30 туров – проведение нового кубкового турнира летом, по окончании чемпионата, с участием 8 лучших команд сезона (5 игровых слотов).

Что изменится: за счет того, что у РПЛ появляется дополнительные игровые слоты (один от Суперкубка и 4 – от Кубка России), появляется время на проведение плей-офф. В рабочей презентации не указано время проведения плей-офф, но очевидно, что речь идет о середине мая – начале июня», – сообщает «РБ Спорт».