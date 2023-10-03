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    • Клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона: предложили четыре изменения

    Клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона: предложили четыре изменения

    Клубы РПЛ обсудили возможное изменение формата чемпионата России.

    На прошлой неделе прошли два собрания, посвященные этой теме.

    «Четыре возможных пункта преобразований:

    1. Сокращение групповой стадии Кубка России: сокращение групповой стадии пути РПЛ до 3-х туров, отведение 4-х освободившихся слотов (с учетом сокращения финала пути Регионов раунда плей-офф нижней сетки до одного матча под матчи РПЛ).

    Что изменится: за счет сокращения количества матчей на групповой стадии Кубка России у РПЛ появляется 4 игровых дня – они потребуются, чтобы по окончании сезона, провести плей-офф, который в документе обозначен как Кубок РПЛ.

    2. Распределение туров 50/50 по календарным годам сезона: проведение ровно 15-ти туров до зимнего перерыва и ровно 15-ти после. Кроме того, возможно появление статуса «Зимнего чемпиона», а также проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.

    Использование освободившихся слотов РПЛ для матчей плей-офф Кубка России.Что изменится: РПЛ хочет структурировать сезон – строго на две половины с равным количеством туров (календарная традиция лиги – после перехода на осень-весну осенняя часть.

    Кроме того, очевиден практический смысл – то, что лига проведет осенью 15 матчей (равно как и то, что групповой этап Кубка может состоять из 3 туров), позволит провести как можно больше матчей плей-офф Кубка в первой части сезона, а финальный этап (в том числе и решающий матч) не ставить на самый конец сезона – а сыграть его раньше.

    3. Суперкубок – зимой и, не исключено, не в России. Кроме географического изменения, рассматривает и вариант структурного – проведение турнира в обновленном формате с большим числом участников. Ранее, по данным «РБ Спорт», в кулуарах общего собрания РПЛ обсуждались варианты, при котором Суперкубок можно проводить в формате 4 команд – по сути, это аналог Зимнего Кубка РПЛ, который в этом году прошел в Эмиратах.

    Что изменится: переформатирование турнира, при котором вместо 2 команд (чемпиона и обладателя Кубка) могут сыграть 4 или больше команд. Важно и то, что при переносе турнира на зиму (желательно провести его в России – увы, который год такие турниры проводятся на сборах в Эмиратах, в Катаре) у РПЛ появляется дополнительный игровой день летом – под матчи чемпионата. То есть чемпионат можно начать на неделю раньше обычного.

    4. Кубок РПЛ – как прототип плей-офф РПЛ. По итогам 30 туров – проведение нового кубкового турнира летом, по окончании чемпионата, с участием 8 лучших команд сезона (5 игровых слотов).

    Что изменится: за счет того, что у РПЛ появляется дополнительные игровые слоты (один от Суперкубка и 4 – от Кубка России), появляется время на проведение плей-офф. В рабочей презентации не указано время проведения плей-офф, но очевидно, что речь идет о середине мая – начале июня», – сообщает «РБ Спорт».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2023 10:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6964

      Давид59 4 октября, 09:35

      А по-моему проще закончить в...ну. И тогда вся эта фигня нафиг не нужна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6964

      Давид59 4 октября, 09:33

      А "Гала-мероприятие" это что? Пьянка с концертом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      odessakmv 4 октября, 06:21

      лучший вариант: весна-осень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14993

      Skull_Boy 3 октября, 12:29

      Все будет так, как скажет Миллер

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2580

      Чермындыр 3 октября, 11:53

      Лучше бы просто вернулись на весна - осень. С учетом отстранения от ЕК лучших условий для этого не придумаешь.
      Расширить лигу до 18 команд и спокойно играть в теплое время года и кубок и чемпионат, а зимой отдыхать и проводить сборы в теплых странах.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9342

      vladik12 3 октября, 11:04

      Очередное "передвигание кроватей".

      1
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      Рейтинг: +3991

      acor94 3 октября, 11:00

      А ещё проще отказаться от зимнего перерыва(ну или сделать месяц) и играть. Всю жизнь играли зимой.

      Тогда и на 20 команд хватит и группа по 6 матчей и плей офф по 2 игры вплоть до финала ещё и кубок РПЛ провести.

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      Рейтинг: +9342

      vladik12 > acor94 3 октября, 11:03

      Играть в январе-феврале в -30?

      Опять бухой там?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3991

      acor94 > vladik12 3 октября, 11:33

      Это где у вас - 30, в Москве?) раньше еврокубки играли уже в 10 числах февраля, а чемпионат начинался через месяц.

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      Рейтинг: +9342

      vladik12 > acor94 3 октября, 11:50

      Помню, "Рубинчик" лет 10 назад катал в "Лужниках" плей-офф ЛЕ в феврале в -20. На заледеневшем поле. Почти без зрителей. Кому от этого было хорошо?

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      Рейтинг: +9342

      vladik12 > acor94 3 октября, 11:52

      https://bombardir.ru/online/33363-FC-Rubin-tvente-2010-2011

      Вот один из таких матчей. Там реально сопли стыли.

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      Рейтинг: +436

      Bez Imeni > acor94 3 октября, 14:51

      Не,ну бред зимой играть,сам то не догоняешь что ли?

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      Рейтинг: +16638

      Алексей З > acor94 4 октября, 07:34

      Ну серьёзно, где собираешься зимой играть ? Все в Питер под крышу ?
      Неужели не понятно , что никто манежы строить не собирается, а разок побегаешь зимой, даже если погода позволит и поля угробишь окончательно.
      Весна-осень и проблемы сняты.

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