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Глушаков обратился к новому тренеру «Торпедо»

3 октября 2023, 18:34
2

Полузащитник «Спартака» из Костромы Денис Глушаков отреагировал на то, что Артем Горлов временно возглавил «Торпедо».

  • Футболист и тренер вместе работали в «Пари НН».
  • Горлов сменил уволенного Пепа Клотета.
  • «Торпедо» набрало 18 очков в 12 турах Первой лиги и идет на 9-м месте в таблице.

«Ожидаемая ситуация, результатов нет. Поэтому и поставили Горлова тренером. Думаю, что у Артема Сергеевича получится в «Торпедо».

Могу только искренне пожелать удачи и успехов, чтобы вывел «Торпедо» в Премьер-лигу. Клуб с таким именем, как «Торпедо», должен быть в РПЛ», – сказал Глушаков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Торпедо Глушаков Денис Горлов Артем
Комментарии (2)
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Эном айс
1696349219
Не - не , Кострома , так Кострома.
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odessakmv
1696389534
подлизывается Дениска, хочет в Мск вернуться
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