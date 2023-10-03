Глушаков обратился к новому тренеру «Торпедо»

Полузащитник «Спартака» из Костромы Денис Глушаков отреагировал на то, что Артем Горлов временно возглавил «Торпедо».

Футболист и тренер вместе работали в «Пари НН».

Горлов сменил уволенного Пепа Клотета.

«Торпедо» набрало 18 очков в 12 турах Первой лиги и идет на 9-м месте в таблице.

«Ожидаемая ситуация, результатов нет. Поэтому и поставили Горлова тренером. Думаю, что у Артема Сергеевича получится в «Торпедо».

Могу только искренне пожелать удачи и успехов, чтобы вывел «Торпедо» в Премьер-лигу. Клуб с таким именем, как «Торпедо», должен быть в РПЛ», – сказал Глушаков.

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