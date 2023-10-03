Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Глушаков обратился к новому тренеру «Торпедо»

    Полузащитник «Спартака» из Костромы Денис Глушаков отреагировал на то, что Артем Горлов временно возглавил «Торпедо».

    • Футболист и тренер вместе работали в «Пари НН».
    • Горлов сменил уволенного Пепа Клотета.
    • «Торпедо» набрало 18 очков в 12 турах Первой лиги и идет на 9-м месте в таблице.

    «Ожидаемая ситуация, результатов нет. Поэтому и поставили Горлова тренером. Думаю, что у Артема Сергеевича получится в «Торпедо».

    Могу только искренне пожелать удачи и успехов, чтобы вывел «Торпедо» в Премьер-лигу. Клуб с таким именем, как «Торпедо», должен быть в РПЛ», – сказал Глушаков.

    Новый тур ЛЧ в самом разгаре: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!

    Новости по теме
    Романцев рассказал, кто более проблемный футболист – Глушаков или Дзюба 3
    Глушаков прокомментировал возвращение юношеских команд России к турнирам от УЕФА 1
    В «Динамо» заявили, что летом клубу много раз предлагали Глушакова 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2023 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +592

      odessakmv 4 октября, 06:18

      подлизывается Дениска, хочет в Мск вернуться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 3 октября, 19:06

      Не - не , Кострома , так Кострома.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+