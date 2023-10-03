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    «Старенькая ты уже»: Карпин поздравил жену с 35-летием

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил супругу Дарью с 35-летием.

    «Поздравляю, любимая.

    Хоть и старенькая ты уже, но люблю тебя все сильнее. И хочу пожелать тебе здоровья, так как дети его у вас забирают, а тебе еще рожать и рожать. До Жорика», – написал тренер.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общие дочери. Всего у Карпина 6 дочерей и 0 сыновей.
    • Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.

    Фото: соцсети Валерия Карпина

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 10:58
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +69047

      portero 3 октября, 20:09

      Чёрный юмор Карпина, вот много в нем злости....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      Марк Аврелий! 3 октября, 12:44

      "Стареешь ты Максимка, стареешь" , сказала Алла Пугачева, глядя на Галкина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 11:39

      Не хилый букетик.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 3 октября, 11:28

      Езжай, Валера, в Эстляндию, там молодых бесхозных блондинок много!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1270

      SuperNils 3 октября, 11:27

      Вернись в Спартак, Валера.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > SuperNils 3 октября, 11:28

      Валера в Эстонию собрался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9342

      vladik12 3 октября, 11:00

      Хорошо, что не написал "Пора тебя менять".

      2
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