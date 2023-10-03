«Старенькая ты уже»: Карпин поздравил жену с 35-летием

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил супругу Дарью с 35-летием.

«Поздравляю, любимая.

Хоть и старенькая ты уже, но люблю тебя все сильнее. И хочу пожелать тебе здоровья, так как дети его у вас забирают, а тебе еще рожать и рожать. До Жорика», – написал тренер.

Пара жената с 2017 года.

У них 3 общие дочери. Всего у Карпина 6 дочерей и 0 сыновей.

Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.

Фото: соцсети Валерия Карпина

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