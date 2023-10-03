«Старенькая ты уже»: Карпин поздравил жену с 35-летием

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил супругу Дарью с 35-летием.
«Поздравляю, любимая.
Хоть и старенькая ты уже, но люблю тебя все сильнее. И хочу пожелать тебе здоровья, так как дети его у вас забирают, а тебе еще рожать и рожать. До Жорика», – написал тренер.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 3 общие дочери. Всего у Карпина 6 дочерей и 0 сыновей.
- Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.
Фото: соцсети Валерия Карпина
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Источник: «Бомбардир»