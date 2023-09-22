Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Жена Карпина выложила сочные фото в купальнике

    Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила свежие фото в соцсети.

    Карпина показала себя в купальнике.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общие дочери.
    • Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.

    ​​​​​​

    «Мы не только бухаем»: Карпины выложили фото из тренажерного зала

    Жена Карпина показала фигуру в бикини

    Жена Карпина снялась в эротической фотосессии

    Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы

    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1304

      Krics 1 минуту назад

      Бомбардир Вы кем себя воспринимаете?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 