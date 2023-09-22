Жена Карпина выложила сочные фото в купальнике

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Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила свежие фото в соцсети.
Карпина показала себя в купальнике.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общие дочери.
- Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.
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