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    Жена Карпина показала фигуру в бикини

    Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила свежее фото в соцсети.

    Карпина показала себя в бикини.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общие дочери.
    • Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.

    Фото: соцсети Дарьи Карпиной

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1498

      Taps 22 минуты назад

      Сразу публикуйте телефон и расценки.

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      Рейтинг: +15229

      R_a_i_n > Taps 16 минут назад

      Ай-яй-яй...

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      Рейтинг: +7151

      mamba9090909 28 минут назад

      Любимая тема Бомбардира.

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