Жена Карпина показала фигуру в бикини

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила свежее фото в соцсети.
Карпина показала себя в бикини.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общие дочери.
- Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.
Фото: соцсети Дарьи Карпиной
«Мы не только бухаем»: Карпины выложили фото из тренажерного зала
Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»
Жена Карпина снялась в эротической фотосессии
Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы
Карпины показали, как целуются под мостом
Источник: «Бомбардир»