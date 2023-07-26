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Жена Карпина показала фигуру в бикини

26 июля 2023, 12:07
9

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила свежее фото в соцсети.

Карпина показала себя в бикини.

  • Пара жената с 2017 года.
  • У них 2 общие дочери.
  • Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.

Фото: соцсети Дарьи Карпиной

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (9)
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mamba9090909
1690365069
Любимая тема Бомбардира.
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Taps
1690365467
Сразу публикуйте телефон и расценки.
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Persona_non_Grata
1690368536
Хорошо сохранилась !)
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alefreddy
1690373969
очень хорошая почти модель
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АЛЕКС 58
1690376737
Это спортивный сайт,или порно сайт для публикации фото всяких шлюх
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Купа Купыч
1690378298
Когда увидим жену Кащея Бессмертного? Дебилы.
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