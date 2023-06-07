Карпины показали, как целуются под мостом

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отдохнул на днях с женой в Санкт-Петербурге.
Пара прокатилась по Неве и запечатлела поцелуй под мостом.
- «Ростов» Карпина ушел в отпуск на несколько недель.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
- Пара жената с 2017 года.
«Мы не только бухаем»: Карпины выложили фото из тренажерного зала
Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»
Жена Карпина снялась в эротической фотосессии
Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы
Источник: «Бомбардир»