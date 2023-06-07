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    Карпины показали, как целуются под мостом

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отдохнул на днях с женой в Санкт-Петербурге.

    Пара прокатилась по Неве и запечатлела поцелуй под мостом.

    • «Ростов» Карпина ушел в отпуск на несколько недель.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • Пара жената с 2017 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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