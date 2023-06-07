Карпины показали, как целуются под мостом

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отдохнул на днях с женой в Санкт-Петербурге.

Пара прокатилась по Неве и запечатлела поцелуй под мостом.

«Ростов» Карпина ушел в отпуск на несколько недель.

Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Пара жената с 2017 года.

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