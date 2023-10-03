«Торпедо» уволило главного тренера

Пеп Клотет больше не работает в «Торпедо».
Московский клуб объявил об отставке главного тренера.
«По итогам переговоров с Жозепом Клотетом совет директоров ФК «Торпедо Москва» принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо.
Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации.
- И.о. главного тренера назначен Артем Горлов, ранее возглавлявший «Енисей» и «Пари НН».
- «Торпедо» набрало 18 очков в 12 турах Первой лиги и идет на 9-м месте в таблице.
- По итогам прошлого сезона команда под руководством Клотета вылетела из РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»