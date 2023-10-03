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    «Торпедо» уволило главного тренера

    Пеп Клотет больше не работает в «Торпедо».

    Московский клуб объявил об отставке главного тренера.

    «По итогам переговоров с Жозепом Клотетом совет директоров ФК «Торпедо Москва» принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо.

    Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации.

    • И.о. главного тренера назначен Артем Горлов, ранее возглавлявший «Енисей» и «Пари НН».
    • «Торпедо» набрало 18 очков в 12 турах Первой лиги и идет на 9-м месте в таблице.
    • По итогам прошлого сезона команда под руководством Клотета вылетела из РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    03.10.2023 14:05
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 4 октября, 15:38

      Работал лихо. Пример типичного деспота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 3 октября, 19:52

      Смешные не компетентные человеки!
      Берите физрука Черчесова и будет, еще хуже !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7883

      mihail200606 3 октября, 17:35

      Сомнительный ход изначально был...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20159

      ilichkadr 3 октября, 15:08

      Изначально было понятно, что Пепик не приживётся. Сюда едут исключительно за деньгами, а испанца заставили работать.
      Больше всего убивает подобная лесть" Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе".
      P.S. Чего тогда дали пинка под зад, если такой хороший?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 3 октября, 14:35

      Прихлопнули гишпанскую мушку.
      Не приживаются они.
      Летят на мёд,а в итоге на говно исходят..

      4
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