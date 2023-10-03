Игроки сборной КНДР напали на судью после матча с Японией

Футболисты молодежной сборной КНДР после матча с Японией (1:2) в 1/4 финала Азиатских игр в Ханчжоу напали на главного арбитра встречи.

Игроки корейской сборной были возмущены тем, что на 80-й минуте матча судья назначил пенальти в их ворота, с которого японцы забили победный мяч.

После матча сразу несколько игроков сборной КНДР набросились на арбитра.

Япония сыграет в 1/2 финала турнира со сборной Узбекистана.

Фото: скриншот из трансляции матча.