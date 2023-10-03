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    Игроки сборной КНДР напали на судью после матча с Японией

    Футболисты молодежной сборной КНДР после матча с Японией (1:2) в 1/4 финала Азиатских игр в Ханчжоу напали на главного арбитра встречи.

    Игроки корейской сборной были возмущены тем, что на 80-й минуте матча судья назначил пенальти в их ворота, с которого японцы забили победный мяч.

    После матча сразу несколько игроков сборной КНДР набросились на арбитра.

    • Япония сыграет в 1/2 финала турнира со сборной Узбекистана.

    Фото: скриншот из трансляции матча.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 08:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 10:27

      Еще бы, ведь за поражение дома их ждет расстрел))

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