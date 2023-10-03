Фонбет Кубок России. «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1) и вернулся на 1-е место в группе

С победой красно - зеленые!!!!!!!!!!!!!!!
Игру не видел, счет порадовал.
Но, если честно, Ростов сейчас совсем никакой, проблемы у Карпина с командой...
«Локомотив» на своем поле победил «Ростов» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Итоговый счет – 3:1 в пользу москвичей. Гости избежали разгрома благодаря голу на 89-й минуте.
«Локо» снова возглавил группу B. Два часа назад лидерство у столичной команды отобрал «Урал». «Ростов» теперь третий в квартете.
Россия. Кубок. Группа B. 5-й тур
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сулейманов, 34; 2:0 – Миранчук, 39; 3:0 – Глушенков, 59; 3:1 – Осипенко, 89.