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    • Фонбет Кубок России. «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1) и вернулся на 1-е место в группе

    Фонбет Кубок России. «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1) и вернулся на 1-е место в группе

    «Локомотив» на своем поле победил «Ростов» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Итоговый счет – 3:1 в пользу москвичей. Гости избежали разгрома благодаря голу на 89-й минуте.

    «Локо» снова возглавил группу B. Два часа назад лидерство у столичной команды отобрал «Урал». «Ростов» теперь третий в квартете.

    Россия. Кубок. Группа B. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 34; 2:0 – Миранчук, 39; 3:0 – Глушенков, 59; 3:1 – Осипенко, 89.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 19:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5622

      PAREVG. 3 октября, 23:40

      С победой красно - зеленые!!!!!!!!!!!!!!!
      Игру не видел, счет порадовал.
      Но, если честно, Ростов сейчас совсем никакой, проблемы у Карпина с командой...

      0
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      Рейтинг: +7309

      Красногорск_Фан 3 октября, 22:49

      Понравилась игра Сулейманова. А так - довольно легко сделали счет. Что не может не радовать. С победой!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 3 октября, 22:16

      Валера-а-а-а-а!!!!! Ве-е-е-е-е-е-е-рим!!!!!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Паровозов 3 октября, 20:31

      Дело шло к разгрому сельмашей, а в итоге всё закончилось нервной концовкой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2266

      nominum 3 октября, 19:32

      Неужели Георгиевичу непонятно, что с такими исполнителями в команде его любимый выход из-под прессинга невозможен? Ну в каждой игре привозы. И замены на 65 минуте. Если Семенчук провалил первый тайм, так и меняй его в перерыве. Нафига выпускать на второй тайм?

      7
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      Рейтинг: +3308

      BAIv 3 октября, 19:29

      Локо прошёл в следующий этап, Урал или Ростов разыграют вторую путевку.

      4
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