Защитник «Балтики» оценил перспективы Игнашевича сыграть в РПЛ

Защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о главном тренере клуба Сергее Игнашевиче.
– Что можешь сказать о работе с Сергеем Игнашевичем?
– Он был большим игроком, а сейчас топовый тренер. От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день.
– А мог бы он в своем возрасте еще играть на уровне РПЛ?
– Честно, сложно сказать, ха-ха! Все возможно.
- «Балтика» идет на 15-м месте в РПЛ.
- У команды 2 победы в 10 турах.
Источник: Sport24