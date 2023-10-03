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    • Защитник «Балтики» оценил перспективы Игнашевича сыграть в РПЛ

    Защитник «Балтики» оценил перспективы Игнашевича сыграть в РПЛ

    Защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о главном тренере клуба Сергее Игнашевиче.

    – Что можешь сказать о работе с Сергеем Игнашевичем?

    – Он был большим игроком, а сейчас топовый тренер. От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день.

    – А мог бы он в своем возрасте еще играть на уровне РПЛ?

    – Честно, сложно сказать, ха-ха! Все возможно.

    • «Балтика» идет на 15-м месте в РПЛ.
    • У команды 2 победы в 10 турах.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 11:16
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