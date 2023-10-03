Защитник «Балтики» оценил перспективы Игнашевича сыграть в РПЛ

Защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о главном тренере клуба Сергее Игнашевиче.

– Что можешь сказать о работе с Сергеем Игнашевичем?

– Он был большим игроком, а сейчас топовый тренер. От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день.

– А мог бы он в своем возрасте еще играть на уровне РПЛ?

– Честно, сложно сказать, ха-ха! Все возможно.