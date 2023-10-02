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Зырянов определил две самые памятные ошибки в своей карьере

2 октября 2023, 22:40

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назвал главные ошибки в футбольной карьере.

– Самая обидная ошибка на футбольном поле?

– Их было несколько. И они все у меня в памяти. Помню, был матч в «Лужниках», когда я выступал за «Торпедо». Играл опорника. И против меня действовали великолепные футболисты Дмитрий Лоськов и Марат Измайлов.

Отчетливо помню, жара стояла несусветная. Вынос вратаря соперника, мяч прилетает, я нахожусь один. Но в нескольких метрах от меня стоит соперник. Я думал сначала сыграть головой и вынести обратно.

Но в итоге принял мяч на грудь. Но мяч летел сильно. С приемом я не справился и мяч от меня далеко отскочил. Соперник перехватил мяч, разыграл комбинацию, забил гол.

В итоге мы проиграли 0:1. До сих пор не могу забыть тот момент. И еще удар скорпиона в Лиге чемпионов мне запомнился.

– Это где?

– Мы проиграли в Лиссабоне ответный матч «Бенфике». Тогда за них еще Аксель Витсель играл. Он вроде бы забил нам первый. А во втором тайме мы активизировались.

Их вратарь выбил мяч, я хотел ударом скорпиона его вернуть, но получилась срезка через наших защитников, выход один на один – и 0:2.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зырянов Константин
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