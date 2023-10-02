Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Радимов назвал 3 команды-разочарования 10-го тура РПЛ

    Владислав Радимов подвел итоги 10-го тура чемпионата России.

    В частности, он выделил три команды-разочарования.

    «Третье место – «Зенит». 8 пропущенных за три матча, причем большинство голов одинаковые – после подач с фланга удары с линии вратарской. Причем во всех трех турах вели в счете – это из ряда вон! И уже отрыв от первого места тревожный.

    Второе место – «Спартак». Играть в открытый футбол против таких «Крыльев» – самоубийственно, ну и так разваливаться невозможно, это просто катастрофа. Очень звонкая пощечина! И быть бы «Спартаку» первым, если бы не...

    «Сочи»! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился, и тут дело не в Хохлове, а в подборе игроков. Селекция просто катастрофична, а ветераны начинают сдавать, и тут никакой тренер не поможет, остается только ждать ближайшего окна, нужны радикальные перемены. Иначе команда рискует не выбраться из ямы. А пока, учитывая работу спортивного департамента, все логично», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» на выезде проиграл «Оренбургу» – 1:3.
    • «Спартак» в гостях был разгромлен «Крыльями Советов» – 0:4.
    • «Сочи» на чужом поле уступил «Факелу» – 0:2.

    Новости по теме
    Радимов: «Абаскаль хочет свалить – отдайте ему неустойку, не мучайте «Спартак» 19
    Радимов: «Следующий тренер «Спартака» будет с усами» 20
    Радимов назвал 3 антигероев 10-го тура РПЛ 3
    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2023 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +188

      яцык 3 октября, 11:04

      Зенит и спартак на первом месте.все по делу

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+