Радимов назвал 3 команды-разочарования 10-го тура РПЛ

Владислав Радимов подвел итоги 10-го тура чемпионата России.

В частности, он выделил три команды-разочарования.

«Третье место – «Зенит». 8 пропущенных за три матча, причем большинство голов одинаковые – после подач с фланга удары с линии вратарской. Причем во всех трех турах вели в счете – это из ряда вон! И уже отрыв от первого места тревожный.

Второе место – «Спартак». Играть в открытый футбол против таких «Крыльев» – самоубийственно, ну и так разваливаться невозможно, это просто катастрофа. Очень звонкая пощечина! И быть бы «Спартаку» первым, если бы не...

«Сочи»! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился, и тут дело не в Хохлове, а в подборе игроков. Селекция просто катастрофична, а ветераны начинают сдавать, и тут никакой тренер не поможет, остается только ждать ближайшего окна, нужны радикальные перемены. Иначе команда рискует не выбраться из ямы. А пока, учитывая работу спортивного департамента, все логично», – написал Радимов в своем телеграм-канале.