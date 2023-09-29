Салтыков назвал три причины, по которым «Крылья Советов» идут вторыми в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о втором месте команды в РПЛ.

«Всегда надеешься на самое лучшее. Команда и в прошлом сезоне хорошо играла. Просто не залетало так, как залетает сейчас. Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа даeт плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем.

У нас в команде семья. Даже иностранцы со всеми общаются, никто не разбивается на группы. Всe максимально кайфово. Мы все молодые.

Единственное, в концовках матчей нам это мешает, опыта не хватает: с «Локо» в конце упустили победу, с ЦСКА в большинстве тоже потеряли очки. Но возраст помогает классно выбегать в быстрые атаки! Молодые это делают лучше», – сказал Салтыков.