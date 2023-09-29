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    • Салтыков назвал три причины, по которым «Крылья Советов» идут вторыми в РПЛ

    Салтыков назвал три причины, по которым «Крылья Советов» идут вторыми в РПЛ

    Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о втором месте команды в РПЛ.

    «Всегда надеешься на самое лучшее. Команда и в прошлом сезоне хорошо играла. Просто не залетало так, как залетает сейчас. Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа даeт плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем.

    У нас в команде семья. Даже иностранцы со всеми общаются, никто не разбивается на группы. Всe максимально кайфово. Мы все молодые.

    Единственное, в концовках матчей нам это мешает, опыта не хватает: с «Локо» в конце упустили победу, с ЦСКА в большинстве тоже потеряли очки. Но возраст помогает классно выбегать в быстрые атаки! Молодые это делают лучше», – сказал Салтыков.

    • «Крылья» отстают от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.
    • Следующий соперник – «Спартак» (1 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19969

      NewLife 22 минуты назад

      "Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа даeт плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем."

      В-четвертых, еще со Спартаком не играли))

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