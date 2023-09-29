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  • Салтыков назвал три причины, по которым «Крылья Советов» идут вторыми в РПЛ

Салтыков назвал три причины, по которым «Крылья Советов» идут вторыми в РПЛ

29 сентября 2023, 09:41
1

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о втором месте команды в РПЛ.

«Всегда надеешься на самое лучшее. Команда и в прошлом сезоне хорошо играла. Просто не залетало так, как залетает сейчас. Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа даeт плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем.

У нас в команде семья. Даже иностранцы со всеми общаются, никто не разбивается на группы. Всe максимально кайфово. Мы все молодые.

Единственное, в концовках матчей нам это мешает, опыта не хватает: с «Локо» в конце упустили победу, с ЦСКА в большинстве тоже потеряли очки. Но возраст помогает классно выбегать в быстрые атаки! Молодые это делают лучше», – сказал Салтыков.

  • «Крылья» отстают от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.
  • Следующий соперник – «Спартак» (1 октября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Салтыков Никита
Комментарии (1)
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NewLife
1695974907
"Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа даeт плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем." В-четвертых, еще со Спартаком не играли))
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