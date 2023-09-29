В пятницу, 29 сентября, состоится матч «Аль-Тае» – «Аль-Наср». Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Аль-Тае»

Команда идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков. Отметим, «Аль-Тае» выиграл два матча, сыграл в одном матче вничью, а также потерпел четыре поражения. Отметим, команда забила шесть голов, но при этом пропустила двенадцать мячей.

«Аль-Наср»

Команда идет на пятом месте в турнирной таблице. Команда выиграла пять матчей, но при этом пропустила два гола. Отметим, подопечные Луиша Каштру наколотили 22 гола, но при этом пропустили 9 мячей. Команда на три балла отстает от лидирующего «Аль-Иттихада».

Факты

Команды в своей истории играли 10 раз, в которых «Аль-Тае» только один раз выигрывал своего соперника. «Аль-Наср» выиграл в 8 матчах. Команда из Хаиля забила сопернику девять голов, а игроки «Аль-Насра» праздновали успех в 23 поединках.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече, на наш взгляд, исход очевиден. Хозяева выступают аутсайдерами и, несмотря на домашний статус встречи, имеют немного шансов на успех. «Аль-Наср» должен без особых проблем. Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.20), ТБ 2.5 (1.41).