Хави отреагировал на обвинения «Барселоны» по «делу Негрейры»: клубу грозит вылет в Сегунду

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал обвинение клуба во взяточничестве по «делу Негрейры».

«Барсе» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.

Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Негрейре.

За 17 лет каталонцы перевели ему 7,5 млн евро якобы за консультационные услуги.

«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна.

Вы знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе».

Я не думаю о деле Негрейры. Мне хватает работы с командой», – сказал Хави.

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