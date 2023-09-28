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    • Фернандес – о давлении в Бразилии: «Из дома выйти нельзя – угрожают жизни»

    Фернандес – о давлении в Бразилии: «Из дома выйти нельзя – угрожают жизни»

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о давлении от болельщиков в Бразилии.

    – Самый вопиющий пример давления в Бразилии?

    – Я, например, не пользуюсь соцсетями – но чуть что, болельщики там забрасывают оскорбления в директе меня, родственников, угрожают жизни. После неудачных матчей они ждут на улице.

    Если твоя команда проиграла, нормальное дело сидеть в раздевалке, пока или народ не рассосется, или охрана не выстроится в коридор – чтобы ты безболезненно по нему прошел и покинул стадион. А если знают твой адрес, то…

    – Вообще страшно?

    – До этого вообще лучше не доводить. Нельзя выйти из дома, если команда проиграла хотя бы пару матчей. Не можешь никуда пойти, настолько это опасно для жизни.

    • В мае 2022 года Фернандес покинул ЦСКА, приостановив карьеру.
    • В декабре он подписал контракт с «Интернасьоналом».
    • В составе бразильской команды фулбек провел 5 матчей (308 минут) без голевых действий.
    • Летом Марио перешел в «Зенит».

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    Источник: Sprot24

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