Фернандес – о давлении в Бразилии: «Из дома выйти нельзя – угрожают жизни»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о давлении от болельщиков в Бразилии.

– Самый вопиющий пример давления в Бразилии?

– Я, например, не пользуюсь соцсетями – но чуть что, болельщики там забрасывают оскорбления в директе меня, родственников, угрожают жизни. После неудачных матчей они ждут на улице.

Если твоя команда проиграла, нормальное дело сидеть в раздевалке, пока или народ не рассосется, или охрана не выстроится в коридор – чтобы ты безболезненно по нему прошел и покинул стадион. А если знают твой адрес, то…

– Вообще страшно?

– До этого вообще лучше не доводить. Нельзя выйти из дома, если команда проиграла хотя бы пару матчей. Не можешь никуда пойти, настолько это опасно для жизни.