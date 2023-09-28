Экс-спартаковец: «Надеюсь, однажды Карпин возглавит сборную Нигерии»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о желании видеть Валерия Карпина в африканском футболе.
– Карпин – очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии (смеется).
– С вами в тренерском штабе?
– Да! Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!
- Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
- Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.
Источник: «Известия»