Экс-спартаковец: «Надеюсь, однажды Карпин возглавит сборную Нигерии»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о желании видеть Валерия Карпина в африканском футболе.

– Карпин – очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии (смеется).

– С вами в тренерском штабе?

– Да! Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!