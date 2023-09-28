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    • Экс-спартаковец: «Надеюсь, однажды Карпин возглавит сборную Нигерии»

    Экс-спартаковец: «Надеюсь, однажды Карпин возглавит сборную Нигерии»

    Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о желании видеть Валерия Карпина в африканском футболе.

    – Карпин – очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок. Надеюсь, что однажды он возглавит сборную Нигерии (смеется).

    – С вами в тренерском штабе?

    – Да! Когда я его встречу, обязательно об этом скажу. Мне бы очень хотелось это увидеть. Более того, могу это устроить!

    • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20022

      ilichkadr 1 час назад

      А что!? Валера может возглавить не только сборную Ниге.ри.и , но и сборную Африки. Только предложите....

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