«Будет протест»: в Швеции анонсировали бойкот матчей с юниорскими сборными России

Журналист издания Aftonbladet Микаэль Вагнер рассказал о возможной реакции Швеции на допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.

Также им запретят играть на территории РФ.

Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

– Никаких официальных заявлений от Шведского футбольного союза на эту тему не было. Но надо учитывать, что организацию не так давно возглавил Фредрик Райнфельдт, бывший премьер-министр страны, человек, не так часто выступающий в прессе.

Честно говоря, я не думаю, что будет какая-то официальная реакция до того момента, пока не возникнет прямой вероятности того, что жеребьевка может свести сборные России и Швеции. Если же такой шанс появится, люди могут призвать к бойкоту такого матча. Будет протест со стороны большей части шведского общества, это абсолютно точно.

Все время в шведском обществе была четкая линия отношения к ситуации. К примеру, в КХЛ есть несколько шведских игроков и они у нас подвергаются серьезнейшей критике. Федерации различных видов спорта выступают за отстранение России от соревнований, даже федерация рестлинга.

– То есть, на проведение матча команд U-17 России и Швеции ни малейшего шанса?

– Провести такой матч будет экстремально сложно. Российская команда приезжает играть в Швецию… Я такое представить не могу.

– Если российская команда приедет играть в Швецию, их что, камнями закидают?

– Нет, конечно. Я не думаю, что кто-то может кидать камни. Будут демонстрации, протесты но никаких враждебных действий.

Полагаю, на Шведский футбольный союз будет оказываться настолько мощное давление до игры, что никакого матча не состоится, Союз просто не захочет проведения такой встречи и заявит об этом УЕФА. Это мое личное предположение.