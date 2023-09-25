Быстров осудил Дзюбу за скандальные слова о Семаке

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за слова в адрес тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 9-го тура РПЛ.

Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

«Это не смешно. Они много матчей вместе провели, чемпионство брали.

Нужно оставаться человеком. Зная, что Семак – большой души человек, то Артема это не красит», – сказал Быстров.

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