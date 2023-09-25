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    Быстров осудил Дзюбу за скандальные слова о Семаке

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за слова в адрес тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 9-го тура РПЛ.

    • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.
    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

    «Это не смешно. Они много матчей вместе провели, чемпионство брали.

    Нужно оставаться человеком. Зная, что Семак – большой души человек, то Артема это не красит», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2199

      Suvorov71 16 минут назад

      Вот Володя и начал деньги отрабатывать, так ты чудо, становишся как Гена Флюгер только по ветру

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      Рейтинг: +11

      ABC--google 26 минут назад

      А кто такой дзюппа?

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      Рейтинг: +16408

      Алексей З 41 минуту назад

      Приказ из Газпрома , теперь все "подкормленные" только об этом и будут говорить, ну не о футболе же и о поражении Зенита писать.

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