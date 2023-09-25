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    • В «Реале» одним словом охарактеризовали судейство в дерби с «Атлетико»

    В «Реале» одним словом охарактеризовали судейство в дерби с «Атлетико»

    «Реал» остался недоволен работой арбитров в матче 6-го тура Примеры против «Атлетико» (1:3).

    На клубном телевидении «Реала» жестко раскритиковали несколько решений рефери.

    «Ужасное судейство Альберолы Рохаса. Его неудачная работа играет решающую роль и меняет ход матча.

    «Реал» должен был уходить на перерыв матча с «Атлетико» при счете 2:2, и они должны были остаться в меньшинстве.

    Когда мы узнали, кто будет судить этот матч, то понимали, что произойдет. Они вновь допускают грубейшие ошибки в матче с участием «Реала».

    Позвольте напомнить: этот судья входит в число тех, кто получал услуги от сына Энрикеса Негрейры. И хоть судья заявил о системной коррупции, эти арбитры продолжают работать.

    Его уровня не хватает для работы на таких играх. Но он продолжает допускать ошибку за ошибкой», – сказал комментатор клубного телевидения «Реала» в прямом эфире.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12659

      DeStar 1 час назад

      да не сказал бы что он сильно влиял, и КК та не светило в конце первого тайма атлетико
      Для себя заметил только один момент странный
      Он раздавал ЖК реалу за любые маломальские их нарушения
      а атлетико получил всего 1, и ни одной во втором тайме, а фолил больше и жестче, это вот странно было)
      и таким образом атлетико ,в дерби, защищаясь и фоля заработали всего 1 жк, это наверное для них рекорд за кучу матчей)) обычно 3-7-10)

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      Рейтинг: +853

      JIEGEHDA > DeStar 1 час назад

      Два фола на витселе стоили двух жк. Для реала. А их не оказалось . Как в одну так и в другую чудил . А сам арбитр такой . Не даёт много жк

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      Рейтинг: +5120

      Бомбардиръ 1 час назад

      Плохому танцору известно что мешает...

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      Рейтинг: +16401

      Алексей З > Бомбардиръ 1 час назад

      Чистейший гол отменили.
      Хорошо , что вам ничего не мешает, берегите пах.

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      Рейтинг: +5120

      Бомбардиръ > Алексей З 1 час назад

      Спасибо)
      А там Рюдигер был в офсайде.

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      Рейтинг: +853

      JIEGEHDA > Алексей З 1 час назад

      Что за чистейший гол?? Рюдигер и Фолил и в оффсайде был . Принимал участие . Взял и помешал игроку который бежал к игроку который и забил мяч . Успел не успел разницы нет . Раз принял участие значит оффсайд

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