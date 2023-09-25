В «Реале» одним словом охарактеризовали судейство в дерби с «Атлетико»

да не сказал бы что он сильно влиял, и КК та не светило в конце первого тайма атлетико
Для себя заметил только один момент странный
Он раздавал ЖК реалу за любые маломальские их нарушения
а атлетико получил всего 1, и ни одной во втором тайме, а фолил больше и жестче, это вот странно было)
и таким образом атлетико ,в дерби, защищаясь и фоля заработали всего 1 жк, это наверное для них рекорд за кучу матчей)) обычно 3-7-10)
«Реал» остался недоволен работой арбитров в матче 6-го тура Примеры против «Атлетико» (1:3).
На клубном телевидении «Реала» жестко раскритиковали несколько решений рефери.
«Ужасное судейство Альберолы Рохаса. Его неудачная работа играет решающую роль и меняет ход матча.
«Реал» должен был уходить на перерыв матча с «Атлетико» при счете 2:2, и они должны были остаться в меньшинстве.
Когда мы узнали, кто будет судить этот матч, то понимали, что произойдет. Они вновь допускают грубейшие ошибки в матче с участием «Реала».
Позвольте напомнить: этот судья входит в число тех, кто получал услуги от сына Энрикеса Негрейры. И хоть судья заявил о системной коррупции, эти арбитры продолжают работать.
Его уровня не хватает для работы на таких играх. Но он продолжает допускать ошибку за ошибкой», – сказал комментатор клубного телевидения «Реала» в прямом эфире.