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  • В «Реале» одним словом охарактеризовали судейство в дерби с «Атлетико»

В «Реале» одним словом охарактеризовали судейство в дерби с «Атлетико»

25 сентября 2023, 12:37
2

«Реал» остался недоволен работой арбитров в матче 6-го тура Примеры против «Атлетико» (1:3).

На клубном телевидении «Реала» жестко раскритиковали несколько решений рефери.

«Ужасное судейство Альберолы Рохаса. Его неудачная работа играет решающую роль и меняет ход матча.

«Реал» должен был уходить на перерыв матча с «Атлетико» при счете 2:2, и они должны были остаться в меньшинстве.

Когда мы узнали, кто будет судить этот матч, то понимали, что произойдет. Они вновь допускают грубейшие ошибки в матче с участием «Реала».

Позвольте напомнить: этот судья входит в число тех, кто получал услуги от сына Энрикеса Негрейры. И хоть судья заявил о системной коррупции, эти арбитры продолжают работать.

Его уровня не хватает для работы на таких играх. Но он продолжает допускать ошибку за ошибкой», – сказал комментатор клубного телевидения «Реала» в прямом эфире.

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Источник: AS
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (2)
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DeStar
1695636590
да не сказал бы что он сильно влиял, и КК та не светило в конце первого тайма атлетико Для себя заметил только один момент странный Он раздавал ЖК реалу за любые маломальские их нарушения а атлетико получил всего 1, и ни одной во втором тайме, а фолил больше и жестче, это вот странно было) и таким образом атлетико ,в дерби, защищаясь и фоля заработали всего 1 жк, это наверное для них рекорд за кучу матчей)) обычно 3-7-10)
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