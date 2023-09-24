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    Галактионов – о волевой победе «Локо» над «Зенитом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подытожил матч 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    «Стратегический план сработал. За счeт того, что вначале выпустили два быстрых фланга. Единственный мяч мы пропустили легко. Но и у нас был хороший момент у Баринова, но наши замены перевернули ход матча. Гордимся командой, что на поле действующего чемпиона одержали победу. «Локомотив» давно не брал здесь очки. Гордимся нашими молодыми ребятами», – сказал тренер «Локомотива».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6952

      Антибиотик 15 минут назад

      С Победой красно-зеленые!!!

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      Рейтинг: +11756

      knikos 15 минут назад

      "Сработал план " ... Я так понял , что у него в "плане" была ошибка и привоз от Барриоса . Смешной такой ...

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      Рейтинг: +6952

      Антибиотик > knikos 13 минут назад

      У тебя с чтением текста и пунктуацией проблемы, смешной тут только ты

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