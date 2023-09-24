Галактионов – о волевой победе «Локо» над «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подытожил матч 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Локо» вырвал победу на 90+1 минуте.

Забил Наир Тикнизян.

«Локомотив» победил в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.

«Стратегический план сработал. За счeт того, что вначале выпустили два быстрых фланга. Единственный мяч мы пропустили легко. Но и у нас был хороший момент у Баринова, но наши замены перевернули ход матча. Гордимся командой, что на поле действующего чемпиона одержали победу. «Локомотив» давно не брал здесь очки. Гордимся нашими молодыми ребятами», – сказал тренер «Локомотива».