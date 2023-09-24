Смотреть прямую трансляцию матча между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл», 6 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, 18:30 по московскому времени.
Вероятные составы команд:
«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Иган, Ахмедходжич, Робинсон, Хамер, Томас, Богл, Соуза, МакТи, Арче, Траоре.
Главный тренер: Пол Хекингботтом
«Ньюкасл»: Поул, Триппьер, Ботман, Шер, Бюрн, Андерсон, Лонгстафф, Гимарайнс, Уилсон, Барнс, Алмирон.
Главный тренер: Эдди Хау
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на Setanta Sports 1.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»