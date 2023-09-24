АПЛ. «Ньюкасл» забил 8 «Шеффилд Юнайтед» (8:0) и установил рекорды

«Ньюкасл» в 6-м туре АПЛ крупно победил на выезде «Шеффилд Юнайтед». Все голы забили разные футболисты.

Впервые в матче АПЛ за одну команду забили восемь человек.

«Ньюкасл» впервые в АПЛ забил на выезде 6+ голов.

Англия. АПЛ. 6-й тур

Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл – 0:8 (0:3)

Голы: 0:1 – Лонгстафф, 21; 0:2 – Берн, 31; 0:3 – Ботман, 35; 0:4 – Уилсон, 56; 0:5 – Гордон, 61; 0:6 – Альмирон, 68; 0:7 – Гимарайнс, 73; 0:8 – Исак, 87.

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