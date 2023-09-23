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  • «Оторвал бы ему голову»: Быстров выявил виновного в поражении «Динамо» от «Спартака»

«Оторвал бы ему голову»: Быстров выявил виновного в поражении «Динамо» от «Спартака»

23 сентября 2023, 23:57
8

Бывший спартаковец Владимир Быстров проанализировал гол команды в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Чавес привез гол. Он бежал и рукой махал, а мог сразу включиться. Ты видишь, что твои одноклубники страхуют друг друга, ты куда бежишь, кому рукой машешь, если сам должен был включиться? Если бы он включился, то без проблем бы догнал Тео Бонгонда.

Я считаю, что это его гол, он не имеет права так делать, если это настоящий опорник. Я бы ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи. Руками он машет!» – сказал Быстров.

  • Чавес пришел летом из «Пачуки».
  • Он игрок сборной Мексики с голом на ЧМ-2022.
  • «Динамо» проиграло «Спартаку» 2-й раз за последний месяц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Быстров Владимир Чавес Луис
Комментарии (8)
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paracetamol
1695503506
«Динамо» проиграло «Спартаку» 2-й раз за последний месяц, потому хуже даже свинарника. Причем тут Чавес?
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ivany4
1695512600
Давно ли ты по душевым прятался, отрывальщик голов?! Забыл.))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1695527466
Его величество СЛУЧАЙ. Спартаку повезло, Динамо нет. Моменты для голов были у двух команд.
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моэм
1695529813
Быстров в роли кота Бегемота был бы неплох....но если и отрывать головы то сначала начавшего атаку , а потом всей защите Динамо....5 игроков ....ПЯТЬ идиотов смотрящие на мяч по флангу и в упор не видят Одинокого Бонгонду по центру....а Чавес кстати единственный из пятерых кто таки увидел Тео.....на третий день Зоркий Сокол заметил что у тюрьмы нет четвёртой стены - так мы спаслись от бледнолицых !!
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NewLife
1695545308
Эксперт на уровне Срач ТВ))))))
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Plyash
1697578651
Боже мой,ну какой же мудлон этот быстров,он уже перещеголял всех в своём тупизме,экспертёр @уев всея Руси.От одной рожи блевать хочется.
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