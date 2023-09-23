«Оторвал бы ему голову»: Быстров выявил виновного в поражении «Динамо» от «Спартака»

Бывший спартаковец Владимир Быстров проанализировал гол команды в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Чавес привез гол. Он бежал и рукой махал, а мог сразу включиться. Ты видишь, что твои одноклубники страхуют друг друга, ты куда бежишь, кому рукой машешь, если сам должен был включиться? Если бы он включился, то без проблем бы догнал Тео Бонгонда.

Я считаю, что это его гол, он не имеет права так делать, если это настоящий опорник. Я бы ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи. Руками он машет!» – сказал Быстров.