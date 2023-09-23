Романцев сравнил мужской и женский футбол

Бывший главный тренер «Спартака», сборной России Олег Романцев поделился впечатлениями от летнего женского чемпионата мира.
«Как-то Валерий Кечинов пригласил меня на турнир в Череповец. Я съездил туда и видел, как в одной из команд вместе с мальчиками бегали три девчонки. И ведь играли они лучше пацанов!
Тогда я удивлялся: «Не может быть!». И в ответ услышал: «А им просто не с кем играть, больше никто из девочек там в футбол не играет, поэтому они и присоединились к мальчикам». И ничего страшного!
А недавно проходил женский чемпионат мира, я видел, что девушки уже не уступают парням. Их прогресс просто поражает! Ведь еще 15-20 лет они были... Как это лучше сказать... Ну просто смешными», – сказал Романцев.
- ЧМ в Австралии и Новой Зеландии выиграли испанки – впервые в истории.
- Романцев руководил сборной России на ЧМ-2022.
- Он не тренирует более 15 лет.
Источник: «Российская газета»