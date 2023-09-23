Романцев сравнил мужской и женский футбол

Бывший главный тренер «Спартака», сборной России Олег Романцев поделился впечатлениями от летнего женского чемпионата мира.

«Как-то Валерий Кечинов пригласил меня на турнир в Череповец. Я съездил туда и видел, как в одной из команд вместе с мальчиками бегали три девчонки. И ведь играли они лучше пацанов!

Тогда я удивлялся: «Не может быть!». И в ответ услышал: «А им просто не с кем играть, больше никто из девочек там в футбол не играет, поэтому они и присоединились к мальчикам». И ничего страшного!

А недавно проходил женский чемпионат мира, я видел, что девушки уже не уступают парням. Их прогресс просто поражает! Ведь еще 15-20 лет они были... Как это лучше сказать... Ну просто смешными», – сказал Романцев.