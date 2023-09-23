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    • «Атлетико» – «Реал»: прогноз на матч 6 тура Примеры, 24 сентября

    «Атлетико» – «Реал»: прогноз на матч 6 тура Примеры, 24 сентября

    В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Атлетико» – «Реал». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Атлетико»

    «Матрасники» идут на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. Команда сыграла четыре матча, в которых одержала две победы, по одному разу сыграла вничью и проиграла. Разумеется, речь идет об играх Примеры. Что касается забитых голов, то мадридцы наколотили 10 мячей, а пропустили четыре гола.

    «Реал»

    «Сливочные» с 15 баллами идут вторыми, отставая от лидирующей «Жироны» на одно очко. Отметим, что у нынешнего лидера чемпионата фора в один матч – «Реал» сыграл только в пяти встречах, а вот «Жирона» провела 6 матчей. Что же касается другой статистики, то «Реал» выиграл во всех пяти матчах национального первенства, наколотил 10 голов, а пропустил лишь 3 мяча.

    Факты

    Из 233 очных встреч команд, в 115 играх победу праздновал «Реал», а вот «Атлетико» выигрывал 58 раз.

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд, обе команды имеют примерно равные шансы на успех, но, впрочем, «Реал» чуть ближе к победе. Наш прогноз – победа «Реала» (2.70).

    Источник: Бомбардир

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