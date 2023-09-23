Видеообзор матча в котором «Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0 в 5 туре чемпионата Германии по футболу.
Первый гол в матче забил Чупо-Мотинг на 4-й минуте.
Харри Кейн забил второй гол на 12-й минуте матча.
Третий гол был забит на 29-й минуте матча, автором стал Де Лигт.
Лерой Сане сделал счет 4:0 на 38-й минуте матча.
Харри Кейн оформил дубль забив гол с пенальти.
Шестой мяч влете в ворота «Бохума» на 81-й минуте, автором гола стал Матиас Тель.
Харри Кейн оформил хет-трик и довершил разгром на 88-й минуте матча.
Источник: «Бомбардир»