Видеообзор матча в котором «Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0 в 5 туре чемпионата Германии по футболу.

Первый гол в матче забил Чупо-Мотинг на 4-й минуте.

Харри Кейн забил второй гол на 12-й минуте матча.

Третий гол был забит на 29-й минуте матча, автором стал Де Лигт.

Лерой Сане сделал счет 4:0 на 38-й минуте матча.

Харри Кейн оформил дубль забив гол с пенальти.

Шестой мяч влете в ворота «Бохума» на 81-й минуте, автором гола стал Матиас Тель.

Харри Кейн оформил хет-трик и довершил разгром на 88-й минуте матча.