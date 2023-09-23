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    • Обзор матча «Бавария» – «Бохум»: голы и лучшие моменты (видео)

    Обзор матча «Бавария» – «Бохум»: голы и лучшие моменты (видео)

    Видеообзор матча в котором «Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0 в 5 туре чемпионата Германии по футболу.

    Первый гол в матче забил Чупо-Мотинг на 4-й минуте.

    Харри Кейн забил второй гол на 12-й минуте матча.

    Третий гол был забит на 29-й минуте матча, автором стал Де Лигт.

    Лерой Сане сделал счет 4:0 на 38-й минуте матча.

    Харри Кейн оформил дубль забив гол с пенальти.

    Шестой мяч влете в ворота «Бохума» на 81-й минуте, автором гола стал Матиас Тель.

    Харри Кейн оформил хет-трик и довершил разгром на 88-й минуте матча.

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    Источник: «Бомбардир»

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