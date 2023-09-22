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    • «Бавария» – «Бохум»: прогноз на матч 5 тура Бундеслиги, 23 сентября

    «Бавария» – «Бохум»: прогноз на матч 5 тура Бундеслиги, 23 сентября

    В субботу, 23 сентября, состоится матч «Бавария» – «Бохум». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

    «Бавария»

    «Роттен» идут на втором месте в турнирной таблице. В активе подопечных Тухеля – 10 очков, к слову, столько же и у лидирующего «Байера». Впрочем, у леверкузенцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

    «Бавария» забила 11 голов и пропустила 4 мяча – это одни из лучших показателей в лиге. Мюнхенцы выиграли три матча Бундеслиги, а водной встрече, как раз с «Байером», сыграли вничью.

    «Бохум»

    Команда с 3 баллами идет только на 13 месте. «Бохум» еще не выигрывал в новом розыгрыше Бундеслиги – в активе команды три ничьи и одно поражение. Отметим, что «Бохум» забил 4 и пропустил 9 голов.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 80 матчей, в которых мюнхенцы победили 54 раза. «Бохум» выигрывал 10 раз.

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд, исход игры очевиден. «Бавария» без проблем переиграет соперника, а возможно, сделает это и с крупным счетом. Наш прогноз – победа «Баварии»(1.10), ТБ 2.0(1.03).

    Источник: Бомбардир

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