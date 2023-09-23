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    • Романцев объяснил, почему интерес к российскому футболу в Европе не потерян

    Романцев объяснил, почему интерес к российскому футболу в Европе не потерян

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил развитие российских футболистов в клубах Европы.

    «Кстати, Головин и Миранчук, а теперь и Захарян, выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании. А это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян.

    Не думаю, что после отъезда этих ребят уровень РПЛ стал намного слабее. А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Сужу по тому, какую мобильность и быстроту мышления показал в Дохе Головин, в игре которого чувствовался полученный опыт выступления на другом уровне. Хотя его «Монако», как и сам французский чемпионат, не принадлежат к категории топовых.

    Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, проверить себя в футболе с другими требованиями и говорил Карпин. И это не раз подтверждалось теми, кто вначале 90-х уезжал в Испанию, Англию, Португалию, Италию, Францию и возвращался домой, чтобы защищать цвета своей сборной.

    Вспомните Онопко и Никифорова, Карпина и Мостового, Аленичева и Канчельскиса, Бесчастных и Кирьякова... Всех и не перечислишь», – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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