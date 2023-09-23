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    • Глава «Зенита» рассказал, чего ожидает от аренды Бакаева в ОАЭ

    Глава «Зенита» рассказал, чего ожидает от аренды Бакаева в ОАЭ

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансфере Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

    • Клуб из Абу-Даби арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона-2023/24.
    • Соглашение не предусматривает опции выкупа.

    «Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным.

    Думаю, что Бакаев будет играть и вернeтся к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждeм Зелимхана и верим, что он перезагрузится», – заявил Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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