Глава «Зенита» рассказал, чего ожидает от аренды Бакаева в ОАЭ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансфере Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

Клуб из Абу-Даби арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона-2023/24.

Соглашение не предусматривает опции выкупа.

«Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным.

Думаю, что Бакаев будет играть и вернeтся к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждeм Зелимхана и верим, что он перезагрузится», – заявил Медведев.