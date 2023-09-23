Глава «Зенита» рассказал, чего ожидает от аренды Бакаева в ОАЭ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансфере Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ.
- Клуб из Абу-Даби арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона-2023/24.
- Соглашение не предусматривает опции выкупа.
«Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным.
Думаю, что Бакаев будет играть и вернeтся к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждeм Зелимхана и верим, что он перезагрузится», – заявил Медведев.
Источник: «Чемпионат»