«Счeт будет крупным»: Тихонов сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ против «Динамо».

«Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счeт мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провeл работу над ошибками и команда начнeт выступать более стабильно.

«Динамо» в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть «Пари НН» в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли «Краснодару» опять же. В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно – из десяти матчей на выезде проиграли в четырeх и ещe два отыграли вничью.

Счeт будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счeтом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч.

Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне», – сказал Тихонов.