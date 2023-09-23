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    • «Счeт будет крупным»: Тихонов сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»

    «Счeт будет крупным»: Тихонов сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»

    Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ против «Динамо».

    «Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счeт мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провeл работу над ошибками и команда начнeт выступать более стабильно.

    «Динамо» в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть «Пари НН» в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли «Краснодару» опять же. В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно – из десяти матчей на выезде проиграли в четырeх и ещe два отыграли вничью.

    Счeт будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счeтом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч.

    Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне», – сказал Тихонов.

    • «Спартак» примет «Динамо» сегодня в 19:00 мск.
    • Команды занимают 6-е и 4-е место соответственно в таблице РПЛ.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12655

      DeStar 15 минут назад

      понятно, видимо 0-0

      0
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      Рейтинг: +1541

      SLADE2019 2 часа назад

      Крупный счет в пользу Спартака? Не верю в это. Но победа будет за нами. А голов скорее всего будет много (согласен с Канчельскисом).

      0
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      Рейтинг: +25154

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      3 : 3 !!!

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