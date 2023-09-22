Стали известны стратовые составы на матч между командами «Аль-Наср» и «Аль-Ахли», который состоиться 22 сентября, начало запланировано на 21:00 по мск.
Стартовые составы команд:
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Лапорт, Аль-Авджами, Аль-Ганам, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Отавио, Талиска, Криштиану Роналду.
Главный тренер: Луиш Каштру
«Аль-Ахли»: Менди, Маджраши, Рожер, Демирал, Аль-Хурайжи, Аль-Моджахед, Кессиэ, Марез, Вейга, Сен-Максимен, Фирмино.
Главный тренер: Маттиас Яйсле
Источник: «Бомбардир»