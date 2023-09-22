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  • «Боруссия» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 5 тура Бундеслиги, 23 сентября

«Боруссия» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 5 тура Бундеслиги, 23 сентября

22 сентября 2023, 15:30

В субботу, 23 сентября, состоится матч «Боруссия» – «Вольфсбург». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Боруссия»

Дортмундцы идут на 7 месте в турнирной таблице. В активе команды 8 набранных очков, две победы и две ничьи. Что касается забитых и пропущенных голов, то эта статистика вряд ли приводит фанов «шмелей» в восторг – 8 забитых и 5 пропущенных мячей. Отметим, отставание от лидеров составляет только 2 балла.

«Вольфсбург»

Команда с 9 баллами идет третьей. «Вольфсбург» одержал три победы и потерпел одно поражение. Команда забила семь и пропустила пять голов. Отметим, что команде не хватает одного балла, чтобы сравняться по очкам с «Байером» и «Баварией».

Факты

История противостояния команд насчитывает 54 матча, в которых дортмундцы победили 33 раза. «Вольфсбург» выигрывал 11 раз.

Наш прогноз на игру

Обе команды примерно одинаково выступают в нынешнем сезоне Бундеслиги. Впрочем, в пользу «шмелей» говорят фактор домашнего поля, и не самая плохая игра в нападении. Потому поверим в хозяев поля. Наш прогноз – ничья (1.74).

Источник: Бомбардир
Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия Д
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