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    • «Боруссия» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 5 тура Бундеслиги, 23 сентября

    «Боруссия» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 5 тура Бундеслиги, 23 сентября

    В субботу, 23 сентября, состоится матч «Боруссия» – «Вольфсбург». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

    «Боруссия»

    Дортмундцы идут на 7 месте в турнирной таблице. В активе команды 8 набранных очков, две победы и две ничьи. Что касается забитых и пропущенных голов, то эта статистика вряд ли приводит фанов «шмелей» в восторг – 8 забитых и 5 пропущенных мячей. Отметим, отставание от лидеров составляет только 2 балла.

    «Вольфсбург»

    Команда с 9 баллами идет третьей. «Вольфсбург» одержал три победы и потерпел одно поражение. Команда забила семь и пропустила пять голов. Отметим, что команде не хватает одного балла, чтобы сравняться по очкам с «Байером» и «Баварией».

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 54 матча, в которых дортмундцы победили 33 раза. «Вольфсбург» выигрывал 11 раз.

    Наш прогноз на игру

    Обе команды примерно одинаково выступают в нынешнем сезоне Бундеслиги. Впрочем, в пользу «шмелей» говорят фактор домашнего поля, и не самая плохая игра в нападении. Потому поверим в хозяев поля. Наш прогноз – ничья (1.74).

    Источник: Бомбардир

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