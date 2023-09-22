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Семак прокомментировал переход Бакаева в «Аль-Вахду»

22 сентября 2023, 12:38
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» на правах аренды.

– На этой неделе Зелимхан Бакаев уехал в команду из ОАЭ. Как это предложение возникло и есть ли шанс у него по возвращении в «Зенит» в следующем сезоне еще раз попробовать и закрепиться в составе?

– Конечно, шанс есть. Мы разговаривали с Зелимханом месяца полтора назад, когда он попросил – было у него несколько матчей и была возможность выиграть конкуренцию и стать игроком стартового состава, это не произошло.

Он подошел ко мне и спросил: «Сергей Богданович, если будут предложения из другого клуба, можете меня отпустить в аренду, мне нужно немножко перезагрузиться?» Я ему сказал: «Конечно, если будет вариант, приходи – обсудим. Если у нас не будет форс-мажора и будет возможность тебя отпустить, мы так и сделаем». Что в принципе и произошло.

Зелимхан молодец, ему очень непросто пришлось. Очень эмоциональный характер, большие амбиции. Каждый день приходить, выкладываться на 100 процентов, при этом вносить в команду только позитив... Думаю, это говорит о его прекрасных и человеческих качествах, и профессиональных.

Думаю, в футбольной судьбе все дальнейшие его шаги будут абсолютно правильные. То, что мы ждем его возвращения... Конечно, если нам нужно будет и он захочет, мы будем рады и надеемся, что он сможет себя проявить.

Хотя за время пребывания в «Зените» он сыграл больше 30 матчей, забил три гола, отдал три голевые передачи, статистика не та, которую он ожидал, но тоже неплохая. Нельзя сказать, что это было зря потраченное время.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
  • В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аль-Вахда Бакаев Зелимхан Семак Сергей
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1695376558
Встал на аль вахту...
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Давид59
1695376761
После аренды вдруг перезагрузится и заиграет? Не верю.
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zigbert
1695383956
Не по тому пути пошел Зелимхан. Теперь наверное и сам понял.
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