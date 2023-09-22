Президент ФИФА допустил участие сборной России на ЧМ-2026, Кокорин забил в ЛЕ, травма Месси и другие новости

Месси получил травму – тренер «Интера Майами» рассказал о повреждении аргентинца
Обновленный рейтинг сборных ФИФА: Россия опустилась еще на одну строчку
Слуцкий пожаловался на РФС, который оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Тренера уличили во лжи
Черчесов – Дзюбе: «Буду тебя тренировать – ты своими шоу заниматься не будешь!»
Смолов впервые станет отцом: его жена-диджей показала округлившийся живот
Дюков заступился за Карпина, которого осудили за резонансные слова
В РФС утвердили нового соперника сборной России
Президент ФИФА допустил участие сборной России на ЧМ-2026
Кокорин забил за «Арис» в Лиге Европы
Клопп побил клубный рекорд «Ливерпуля»
Источник: «Бомбардир»