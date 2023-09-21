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    • Слуцкий – о штрафе: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать»

    Слуцкий – о штрафе: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожаловался на РФС, который оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

    • Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
    • Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

    – Я считаю, что наказание абсолютно беспредельное по отношению к вам. Я бы хотел протянуть руку помощи... Или давайте эти 100 тысяч рублей мы соберем...

    – Задонатим?

    – Ну, кстати, было бы неплохо. Но, по-хорошему: мы соберем в «Коммент.Шоу» эти 100 тысяч рублей и заплатим за вас этот штраф.

    – Ну нет, Кость, я не могу себе позволить такого. Ну что сделаешь?

    Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше [досталось]. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде.

    – А вообще доход есть?

    – Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют действующего тренера, когда у тебя контракт с какой-то командой Премьер-лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги: от футбола.

    Но вот сейчас... Не хочу на эту тему говорить.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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