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  • Слуцкий – о штрафе: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать»

Слуцкий – о штрафе: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать»

21 сентября 2023, 13:50

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожаловался на РФС, который оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

  • Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
  • Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
  • Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

– Я считаю, что наказание абсолютно беспредельное по отношению к вам. Я бы хотел протянуть руку помощи... Или давайте эти 100 тысяч рублей мы соберем...

– Задонатим?

– Ну, кстати, было бы неплохо. Но, по-хорошему: мы соберем в «Коммент.Шоу» эти 100 тысяч рублей и заплатим за вас этот штраф.

– Ну нет, Кость, я не могу себе позволить такого. Ну что сделаешь?

Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше [досталось]. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде.

– А вообще доход есть?

– Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют действующего тренера, когда у тебя контракт с какой-то командой Премьер-лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги: от футбола.

Но вот сейчас... Не хочу на эту тему говорить.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
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