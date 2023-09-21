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    В РФС утвердили нового соперника сборной России

    Глава РФС Александр Дюков подтвердил, что сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 октября.

    – Активно обсуждается игра с Камеруном. Что сейчас можете об этом сказать?

    – Да, 12 числа мы проведем игру с Камеруном. Это будет домашняя игра – скорее всего, она состоится у нас. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет какая-то другая площадка.

    – «ВТБ-Арена»?

    – Скорее всего, да.

    – С какими сборными сейчас еще ведутся переговоры по товарищеским матчам?

    – Ведутся переговоры еще с несколькими сборными. В том числе, и с командами африканского континента.

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    Источник: Sport24

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