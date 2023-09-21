В РФС утвердили нового соперника сборной России

Глава РФС Александр Дюков подтвердил, что сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 октября.

– Активно обсуждается игра с Камеруном. Что сейчас можете об этом сказать?

– Да, 12 числа мы проведем игру с Камеруном. Это будет домашняя игра – скорее всего, она состоится у нас. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет какая-то другая площадка.

– «ВТБ-Арена»?

– Скорее всего, да.

– С какими сборными сейчас еще ведутся переговоры по товарищеским матчам?

– Ведутся переговоры еще с несколькими сборными. В том числе, и с командами африканского континента.