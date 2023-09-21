Слуцкого уличили во лжи: он говорил, что РФС не дал его школе «ни копейки»

Журналист Севастиан Терлецкий уличил экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого во лжи.

Ранее Слуцкий, комментируя свой штраф за оскорбление журналиста, заявил: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать».

«Леонид Слуцкий жалуется на штраф, который ему бахнули за оскорбление (100 тысяч + условное отстранение от футбола). Говорит, что РФС никогда ему не помогал финансово с его футбольной академией в Волгограде, а теперь еще и деньги требуют.

Мы уже привыкли, что Леонид иногда недоговаривает, поэтому его реплики нужно проверять.

Например, за прошлый и этот год РФС оплатил расходы в более чем 4,5 миллиона рублей на переезды, проживание и питание команд из академии Слуцкого в период их участия в ЮФЛ Юг.

Получается, опять не совсем правда. Или это не помощь академии?» – написал Терлецкий в телеграме.