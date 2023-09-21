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    • Слуцкого уличили во лжи: он говорил, что РФС не дал его школе «ни копейки»

    Слуцкого уличили во лжи: он говорил, что РФС не дал его школе «ни копейки»

    Журналист Севастиан Терлецкий уличил экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого во лжи.

    Ранее Слуцкий, комментируя свой штраф за оскорбление журналиста, заявил: «РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать».

    «Леонид Слуцкий жалуется на штраф, который ему бахнули за оскорбление (100 тысяч + условное отстранение от футбола). Говорит, что РФС никогда ему не помогал финансово с его футбольной академией в Волгограде, а теперь еще и деньги требуют.

    Мы уже привыкли, что Леонид иногда недоговаривает, поэтому его реплики нужно проверять.

    Например, за прошлый и этот год РФС оплатил расходы в более чем 4,5 миллиона рублей на переезды, проживание и питание команд из академии Слуцкого в период их участия в ЮФЛ Юг.

    Получается, опять не совсем правда. Или это не помощь академии?» – написал Терлецкий в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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